Il cda di Atlantia al governo: “Disponibili a proseguire trattativa con Cdp per la cessione di Autostrade. Ma manleve sono inaccettabili” (Di martedì 29 settembre 2020) La posizione è “sempre stata quella di essere disponibile alla cessione” di Autostrade per l’Italia e per quanto riguarda la trattativa con Cassa depositi e prestiti resta la volontà di “compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo rispettoso delle finalità espresse nella lettera del 14 luglio” ma anche di “tutelare i diritti e gli interessi degli azionisti”. Così il consiglio di amministrazione di Atlantia replica al governo e delibera di “inviare una lettera di risposta alla comunicazione” ricevuta dall’esecutivo il 23 settembre in cui la holding è stata accusata di scarsa disponibilità a definire una volta per tutte i contorni della cessione. Atlantia chiede in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La posizione è “sempre stata quella di essere disponibile alla” diper l’Italia e per quanto riguarda lacon Cassa depositi e prestiti resta la volontà di “compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo rispettoso delle finalità espresse nella lettera del 14 luglio” ma anche di “tutelare i diritti e gli interessi degli azionisti”. Così il consiglio di amministrazione direplica ale delibera di “inviare una lettera di risposta alla comunicazione” ricevuta dall’esecutivo il 23 settembre in cui la holding è stata accusata di scarsa disponibilità a definire una volta per tutte i contorni dellachiede in ...

