‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla quinta puntata

(Di martedì 29 settembre 2020) Ma come sono contenta quando prendo in simpatia qualcuno e quel qualcuno non mi fa cadere le ovaie dopo tredici secondi netti ma, al contrario, con i suoi comportamenti mi fa sentire fiera di averlo scelto come mio favorito! Si, parlo di lui, Massimiliano Morra, che per me era MassimilianoWho fino alla primadel GrandeVip, ma che adesso, pian piano, ha scalato la mia personale classifica di gradimento piazzandosi saldamente al primo posto. Per carità, lui ha i suoi lati oscuri, magari non è proprio il classico simpaticone da comitiva, non è sicuramente un one men show, ma il suo essere così genuinamente diverso da tutti gli altri mi porta automaticamente a simpatizzare per lui. Dico ‘genuinamente’ perché Massimiliano è fuori dal gruppo perché realmente non si trova a suo agio ...