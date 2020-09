Genoa | mezza squadra positiva Ora si teme un domino che può bloccare la serie A

(Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la scoperta di 14 tesserti positivi al Covid, dopo la partita con il Napoli il campionatolo stop. Tra le ipotesi il blocco di 14 giorni oppure il rinvio degli incontri per le squadre che ...

infoitinterno : Genoa, mezza rosa è positiva al Coronavirus! A rischio la partita contro il Torino - jklmrk : Comunque il Genoa deve giocare col Torino, cazzi loro se hanno mezza squadra infettata, creeresti un precedente pericoloso - VivMilano : RT @angelobruno19: Mezza squadra del Genoa positiva al coronavirus, trema la Serie A - upday news - Le notizie dall'Italia e dal mondo http… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa mezza

AreaNapoli.it

In poche ore 14 contagiati tra cui 12 giocatori. Appesi ai numeri, ai tamponi e ai protocolli. In un attimo tutto può saltare. Ma a ben vedere la serie A non è molto diversa da quello che ci può accad ...'Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo...' Così il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha spiegato al Secolo XIX la pesante sconfitta subita dai grifoni nell'ultimo incontro di campio ...