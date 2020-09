Frase contro i migranti, sospeso in Friuli il consigliere leghista Calligaris. Ma il Carroccio si astiene (Di martedì 29 settembre 2020) TRIESTE – Per la prima volta nella sua storia il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha inibito l’accesso in aula, per due sedute, a un suo membro responsabile di aver pronunciato una Frase di netto stampo xenofobo. Ma la Lega del governatore Massimiliano Fedriga non ha votato a favore, astenendosi in massa e suscitando le reazioni indignate delle opposizioni. La decisione riguarda Antonio Calligaris che lo scorso 4 agosto, durante un’irruzione di esponenti di Casapound nella sede del consiglio, riferendosi ai migranti aveva dichiarato: “Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì. Tranquillamente”. Si era trattato di una seduta movimentata, con l’incredibile episodio dei manifestanti che erano arrivati fin dentro l’assemblea regionale. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) TRIESTE – Per la prima volta nella sua storia il consiglio regionale delVenezia Giulia ha inibito l’accesso in aula, per due sedute, a un suo membro responsabile di aver pronunciato unadi netto stampo xenofobo. Ma la Lega del governatore Massimiliano Fedriga non ha votato a favore, astenendosi in massa e suscitando le reazioni indignate delle opposizioni. La decisione riguarda Antonioche lo scorso 4 agosto, durante un’irruzione di esponenti di Casapound nella sede del consiglio, riferendosi aiaveva dichiarato: “Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì. Tranquillamente”. Si era trattato di una seduta movimentata, con l’incredibile episodio dei manifestanti che erano arrivati fin dentro l’assemblea regionale. Per la ...

raffaellapaita : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro'. Da donna mi sento disgustata dalla frase shock della campa… - lucaccini_carla : RT @MPenikas: FQ: Frase contro i migranti, sospeso in Friuli il consigliere leghista Calligaris. Ma il Carroccio si astiene - MarcoAcco68 : RT @virginiaraggi: Vogliamo lanciare una grande campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne coinvolgendo gli artisti della cit… - osannacremonesi : RT @MPenikas: FQ: Frase contro i migranti, sospeso in Friuli il consigliere leghista Calligaris. Ma il Carroccio si astiene - MPenikas : FQ: Frase contro i migranti, sospeso in Friuli il consigliere leghista Calligaris. Ma il Carroccio si astiene… -