Flavio Briatore risponde a Elisabetta Gregoraci | “Lei autonoma? Rinunci a ciò che le passo”

"Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla". Queste le parole di Flavio Briatore in un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano sulle parole dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF Vip. "Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria. Se a 40 anni vuole andare al Gf ...

