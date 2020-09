"Difendono anche dal Covid". Caccia ai vaccini influenzali (Di martedì 29 settembre 2020) Maria Sorbi Meno decessi dove ci si è immunizzati. Scorte a 17 milioni di dosi, ma lunghe liste d'attesa in farmacia I vaccini antinfluenzali non basteranno per tutti ma saranno la chiave per convivere tutto l'inverno con il Covid. Così come sarebbero stati fondamentali, col senno di poi, durante il clou della pandemia. In base a uno studio del centro cardiologico Monzino, se solo l'1% in più degli over 65 si fosse vaccinato, avremmo contato quasi duemila morti in meno per Covid. «Abbiamo stimato - spiega il ricercatore dell'istituto Mauro Amato - che un aumento della copertura vaccinale negli over 65 di 140mila dosi a livello nazionale avrebbe potuto evitare 78.560 contagi, 2.512 ospedalizzazioni, 353 ricoveri in terapie intensive e 1.989 morti per Covid. Sarebbe ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Maria Sorbi Meno decessi dove ci si è immunizzati. Scorte a 17 milioni di dosi, ma lunghe liste d'attesa in farmacia Iantnon basteranno per tutti ma saranno la chiave per convivere tutto l'inverno con il. Così come sarebbero stati fondamentali, col senno di poi, durante il clou della pandemia. In base a uno studio del centro cardiologico Monzino, se solo l'1% in più degli over 65 si fosse vaccinato, avremmo contato quasi duemila morti in meno per. «Abbiamo stimato - spiega il ricercatore dell'istituto Mauro Amato - che un aumento della copertura vaccinale negli over 65 di 140mila dosi a livello nazionale avrebbe potuto evitare 78.560 contagi, 2.512 ospedalizzazioni, 353 ricoveri in terapie intensive e 1.989 morti per. Sarebbe ...

