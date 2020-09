Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da "autismo emotivo" (Di martedì 29 settembre 2020) Quanto è distante Colleferro da Lecce? Nulla, rappresentano lo stesso luogo, si respira la stessa cultura là come in migliaia di altri luoghi dove cresce una gioventù indifferente, arrogante, senza futuro. Parlo di una minoranza di giovani, ovviamente, anche se molto rappresentativa.Da una parte una gang che per noia spacca cuore e polmoni a un ragazzo reo di aver voluto difendere un amico, dall’altra uno studente in infermeria che vibra più di quaranta coltellate a una ragazza e un ragazzo rei di sembrare, ai suoi occhi, “felici”. E non derubricateli a meri casi di cronaca, a eccezioni fortuite, non fatelo se non volete manifestare anche voi la vostra impotenza a cambiare le sorti di migliaia di giovani: i delitti di Colleferro e Lecce contengono una grande ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Quanto è distanteda? Nulla, rappresentano lo stesso luogo, si respira la stessa cultura là come in migliaia di altri luoghi dove cresce una; indifferente, arrogante, senza futuro. Parlo di una minoranza di giovani, ovviamente, anche se molto rappresentativa.Da una parte una gang che per noia spacca cuore e polmoni a un ragazzo reo di aver voluto difendere un amico, dall’altra uno studente in infermeria che vibra più di quaranta coltellate a una ragazza e un ragazzo rei di sembrare, ai suoi occhi, “felici”. E non derubricateli a meri casi di cronaca, a eccezioni fortuite, non fatelo se non volete manifestare anche voi la vostra impotenza a cambiare le sorti di migliaia di giovani: i delitti dicontengono una grande ...

HuffPostItalia : Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da 'autismo emotivo' - Limor_Te : Letto due volte e no: non c'è ragione alcuna per utilizzare l'autismo per spiegare cosa muove tre assassini. I vide… - CocoSafor : RT @HuffPostItalia: Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da 'autismo emotivo' - rimbambuu_ : RT @HuffPostItalia: Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da 'autismo emotivo' - MInghingolo : RT @HuffPostItalia: Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da 'autismo emotivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro Lecce Omicidio Lecce: preso il presunto assassino di Daniele e Eleonora Il Digitale Da Colleferro a Lecce, la nostra gioventù affetta da "autismo emotivo"

Quando una collettività non è più in grado di condannare, ha perso la propria dignità e autorevolezza. Abbiamo voluto dare tutto a una generazione di bambini e di adolescenti e sono cresciuti senza de ...

Paolo Crepet e il delitto di Lecce: «Frutto della non educazione e di una società che non sa più condannare»

Lo psichiatra e scrittore: «C’è un filo nero che lega questa vicenda all’omicidio di Willy a Colleferro. La brutalità e il fatto che spesso, in famiglia e in società, la violenza è minimizzata o tolle ...

Quando una collettività non è più in grado di condannare, ha perso la propria dignità e autorevolezza. Abbiamo voluto dare tutto a una generazione di bambini e di adolescenti e sono cresciuti senza de ...Lo psichiatra e scrittore: «C’è un filo nero che lega questa vicenda all’omicidio di Willy a Colleferro. La brutalità e il fatto che spesso, in famiglia e in società, la violenza è minimizzata o tolle ...