Covid | la mascherina potrebbe essere un “vaccino rudimentale”

(Di martedì 29 settembre 2020) La parola chiave è vaccino. Quello per il Covid che è ancora in fase di sperimentazione, quello contro l’influenza c’è, ma potrebbe non esserci per tutti. Poi c’è la questione mascherina che molti scienziati vedono come la protezione più efficace contro il Covid-19 e che ora un team di ricercatori definisce come una sorta di vaccino.