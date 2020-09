Covid | Galliani | «Primo tampone negativo per Berlusconi»

(Di martedì 29 settembre 2020) È risultatoilper il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio. A dirlo è Adriano, ad del Monza, in occasione della partita della...

E’ risultato negativo il tampone per il coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A dirlo è Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la ...Nel giorno del suo 84esimo compleanno, buona notizia per l’ex premier Silvio Berlusconi. Da qualche settimana positivo al Coronavirus, il leader di Forza Italia sta ancora cercando di superare la mala ...