Covid-19 in Serie A, la preoccupazione del Napoli (Di martedì 29 settembre 2020) La tensione è alta, dopo la notizia delle positività in casa Genoa. Da lunedì sera la chat del Napoli, fra giocatori e staff, è in tilt per i messaggi dei calciatori che pongono parecchi quesiti, con ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) La tensione è alta, dopo la notizia delle positività in casa Genoa. Da lunedì sera la chat del, fra giocatori e staff, è in tilt per i messaggi dei calciatori che pongono parecchi quesiti, con ...

Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - Corriere : Allerta Covid in Serie A, l’ipotesi del governo: blocco del campionato per 14 giorni - Gazzetta_it : Caos #Covid: #Genoa-Torino al momento si gioca. Nelle Coppe match rinviato con 13 positivi - elisa24102 : RT @newyorker01: io li farei giocare e aprirei lo stadio ad almeno 25.000 spettatori. Se poi tra questi ci saranno altri contagiati e altri… - bianca_caimi : RT @Corriere: Allerta Covid in Serie A, l’ipotesi del governo: blocco del campionato per 14 giorni -