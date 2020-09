Coronavirus | crescono i contagi | sono 1 648 | ma con 40mila tamponi in più Altre 26 vittime

(Di martedì 29 settembre 2020)dain Italia, ma se rispetto a ieristate registrati circa 150 casi giornalieri in più c’è anche da registrare che questo aumento va di pari passo a quello deieffettuati:in più di ieri.infatti 1.648 i nuovi malati di, contro i 1.494 di 24 ore fa, a fronte però di 90.185, contro i 51mila di ieri. Il numero complessivo dei casi dalla comparsa del virus nel Paese sale così a 313.011. Tra le regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Campania (+286), seguita dal Lazio (+219) e dalla Lombardia (+203). Nessuna, invece, fa registrare zero casi. Aumenta il numero delle...

