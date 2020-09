Caos Covid, si va verso il rinvio di Genoa-Torino (Di martedì 29 settembre 2020) D'altronde Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato alla Gazzetta della necessità di un tempo di 72 ore per escludere il contagio. LEGGI ANCHE Genoa, soltanto un positivo avrebbe sintomi 'più ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) D'altronde Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato alla Gazzetta della necessità di un tempo di 72 ore per escludere il contagio. LEGGI ANCHE, soltanto un positivo avrebbe sintomi 'più ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Covid Caos Covid per il Genoa: e adesso che succede? La Gazzetta dello Sport Walter Ricciardi: "La pandemia è sempre quella, l’azzeramento non è avvenuto"

Quando ci sarà la pressione dell’influenza e contemporaneamente quella della paura del Covid, queste persone arriveranno in un unico flusso, determinando il caos”. Poi ha mandato un invito alle ...

Covid19, caos nuove regole anti contagio in Sicilia, i dubbi di presidi e datori di lavoro

Molti presidi non sanno come applicare la nuova ordinanza e si chiedono se debbano costringere gli studenti a stare con la mascherina in classe. Auspicabile una circolare chiarificatrice come tante ne ...

