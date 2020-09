Calciomercato Juventus, Guardiola ci prova per Dybala? Offerta e controfferta (Di martedì 29 settembre 2020) L’ultima settimana di Calciomercato della Juventus potrebbe essere all’insegna delle cessioni, con i rumors continui sulle trattative più disparate. Anche un top player come Paulo Dybala rimarrebbe al centro delle varie voci. Dopo la possibile rottura con Andrea Pirlo, si è anche parlato di come i bianconeri avrebbero già il sostituto servito da Jorge Mendes. Le nuove indiscrezioni rivelate da Calciomercatoweb.it, starebbero però direzionando il numero 10 verso la Premier League. Il portale scrive di alcune voci provenienti oltremanica che vorrebbero Dybala oggetto di una clamorosa Offerta di mercato, da parte del Manchester City. In Inghilterra la crisi che ha limitato i movimenti dei club europei si è percepita meno, basti guardare il ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) L’ultima settimana didellapotrebbe essere all’insegna delle cessioni, con i rumors continui sulle trattative più disparate. Anche un top player come Paulorimarrebbe al centro delle varie voci. Dopo la possibile rottura con Andrea Pirlo, si è anche parlato di come i bianconeri avrebbero già il sostituto servito da Jorge Mendes. Le nuove indiscrezioni rivelate daweb.it, starebbero però direzionando il numero 10 verso la Premier League. Il portale scrive di alcune voci provenienti oltremanica che vorrebberooggetto di una clamorosadi mercato, da parte del Manchester City. In Inghilterra la crisi che ha limitato i movimenti dei club europei si è percepita meno, basti guardare il ...

