Bayern Monaco, brutte notizie per Sané e Alaba: l’annuncio (Di martedì 29 settembre 2020) Il Bayern Monaco non avrà a disposizione Sané e Alaba per la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund brutte notizie per il Bayern Monaco alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Leroy Sané e David Alaba, come annunciato dal tecnico Hasn-Dieter Flick, saranno indisponibili. «Alaba ha problemi muscolari, dobbiamo vedere come si sviluppa. Sané è infortunato e speriamo che torni dopo la pausa per le Nazionali. Ha una lesione capsulare al ginocchio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilnon avrà a disposizione Sané eper la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmundper ilalla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Leroy Sané e David, come annunciato dal tecnico Hasn-Dieter Flick, saranno indisponibili. «ha problemi muscolari, dobbiamo vedere come si sviluppa. Sané è infortunato e speriamo che torni dopo la pausa per le Nazionali. Ha una lesione capsulare al ginocchio». Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Negli ultimi 10 anni, Il Bayern Monaco ha conquistato 25 trofei, 2 Champions League, 2 UefaSuperCup, 1 Mondiale per… - infoitsport : Mercato estero: Bayern Monaco, forze fresche dalla Premier? Ancelotti sfida il Leicester per un difensore - bancopostismo : @GiorgioGigante Io non ti ho insultato però. P.s. guarda il Bayern Monaco con Perisic a proposito di prestito. ?? - Fabius40884986 : @GiorgioGigante @OfficialASRoma Come il Bayern Monaco che gioca nella serie B tedesca e che quest anno ha vinto tut… - it_samp : #Calciomercato #Sampdoria: #BayernMonaco propone il classe '99 #Fein in prestito. -