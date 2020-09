Baker Hughes si aggiudica commessa per mercato LNG Qatar

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –annuncia l’zione di un’importanteinper la fornitura di turbine a gas e compressori per il progetto North Field East (NFE), al largo della costa nordorientale del, gestito dagas. L’ordineto dallaPetroleum è tra i più significativi annunciati dal gruppo statunitense in ambito LNG, negli ultimi cinque anni, e contribuirà ad aumentare di 33 milioni la capacità produttiva del Paese, che passerà da 77 a 110 milioni di tonnellate di LNG all’anno, consentendogli la conquista della leadership globale nella produzione di LNG entro il 2025. Nel dettaglio, laconsiste nella ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Baker Hughes si e' aggiudicata un'importante commessa da parte di Qatar Petroleum per la fornitura di turbine a gas e compressori per il progetto Nort ...Negli stabilimenti di Firenze e Massa la realizzazione, il collaudo e l'assemblaggio dei mega-treni. Serviranno per il giacimento del North Field East ...