Audi A3 Sportback - Svelati i dettagli della variante ibrida plug-in (Di martedì 29 settembre 2020) LAudi si appresta a introdurre la nuova generazione della A3 Sportback ibrida plug-in. La prima versione lanciata, identificata dalla sigla 40 TFSI e, arriverà nelle concessionarie europee a fine anno: in Germania gli ordini sono già aperti con prezzi a partire da 37.470 euro. Le caratteristiche. Grazie a una batteria da 13 kWh, ovvero del 48% più capace rispetto a quella della vecchia A3 plug-in, la Sportback ibrida ricaricabile dichiara fino a 67 km in elettrico calcolati ciclo Wltp (sono 78 nel ciclo Nedc), aumentando sensibilmente le percorrenze a emissioni zero rispetto al passato. La versione 40 TFSI e conta su 204 CV di sistema; questultimo è composto da un 1.4 TFSI da 150 cv e 250 nm che fa squadra ...

