Ascoli-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 29 settembre 2020) Ascoli-Perugia sarà visibile in diretta tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Al Del Duca scontro di Coppa nazionale tra due compagini che fino a poche settimane fa si sfidavano in Serie B, poi la retrocessione clamorosa degli umbri. Calcio d’inizio alle ore 17 di mercoledì 30 settembre, al momento non è prevista copertura televisiva. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020)sarà visibile intv? Ecco la, l’e le informazioni sulladel match valido per ildi. Al Del Duca scontro dinazionale tra due compagini che fino a poche settimane fa si sfidavano in Serie B, poi la retrocessione clamorosa degli umbri. Calcio d’inizio alle ore 17 di mercoledì 30 settembre, al momento non è prevista copertura televisiva.

