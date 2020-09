Anthony Loffredo | il ragazzo che si è fatto asportare naso e orecchie per sembrare un alieno

Leggi su biccy

(Di martedì 29 settembre 2020) In questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, ragazzi che con la chirurgia plastica hanno cercato di trasformarsi in Ken, in Barbie, ma anche in sosia di David Beckham, Victoria Beckham o Kim Kardashian. Un 32enne francese invece ha deciso di spingersi oltre e di optare per qualcosa di un attimo più estremo.da anni sta cercando di diventare une e per questo ha dato il via al ‘The black alien project’. Ilsi ètatuare tutto il viso (compresi i bulbi oculari), ha diviso la lingua a metà come quella di un serpente e in queste settimane hale operazioni più pesanti.si èamputare lee ilper avere un ...