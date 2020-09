Allegri, Spalletti e Sarri: la loro ombra incombe sulle panchine di Serie A. Tre ‘big’ costretti ad aspettare un’occasione (Di martedì 29 settembre 2020) Tutto ruota intorno a un paradosso. Perché la loro assenza in questa fase della stagione è anche la garanzia della loro presenza in un futuro neanche così remoto. Troppo difficile immaginare una Serie A senza di loro. Anche in questo periodo dove i budget ridotti all’osso rendono praticamente impossibile la costruzione di una squadra a loro immagine e somiglianza. C’è chi ha fatto indigestione di titoli nazionali, chi si è trasferito all’estero nel tentativo di instaurare un lungo dominio, chi ha guidato una nobile al successo dopo una lunga gavetta. Profili diversissimi che all’improvviso si sono ritrovati nella stessa, identica, situazione: senza uomini da mandare in campo, senza un allenamento da dirigere, senza una panchina da occupare. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Tutto ruota intorno a un paradosso. Perché laassenza in questa fase della stagione è anche la garanzia dellapresenza in un futuro neanche così remoto. Troppo difficile immaginare unaA senza di. Anche in questo periodo dove i budget ridotti all’osso rendono praticamente impossibile la costruzione di una squadra aimmagine e somiglianza. C’è chi ha fatto indigestione di titoli nazionali, chi si è trasferito all’estero nel tentativo di instaurare un lungo dominio, chi ha guidato una nobile al successo dopo una lunga gavetta. Profili diversissimi che all’improvviso si sono ritrovati nella stessa, identica, situazione: senza uomini da mandare in campo, senza un allenamento da dirigere, senza una panchina da occupare. ...

Avevo grandi allenatori: Luis Enrique, Rudi García, Allegri, Spalletti... Ho anche imparato ad essere fisicamente più preparato per affrontare tutte le partite, ora conosco meglio il mio corpo, sia fi ...

