Alice Campello ed Alvaro Morata sono di nuovo genitori: benvenuto Edoardo (Di martedì 29 settembre 2020) Alice Campello ed Alvaro Morata danno il benvenuto al loro terzo figlio, Edoardo, nato qualche ora fa a Torino. Ecco l'annuncio social. View this post on Instagram 👩🏼 A post shared by Alice Campello-Morata (@AliceCampello) on Sep 26, 2020 at 2:07pm PDT Solo due giorni fa Alice Campello condivideva ancora foto nelle quali, bellissima e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Dopo i gemellini Alessandro e Leonardo, un altro fiocco azzurro per la blogger e il calciatore, tornati da poche settimane in Italia: «La mamma e il bambino stanno bene», assicura lui. Che poi ringraz ...

Alvaro Morata e Alice Campello genitori tris, sui social la coppia annuncia la nascita del piccolo Edoardo. Fiocco azzurro per l'attaccante della Juve.Dopo i gemellini Alessandro e Leonardo, un altro fiocco azzurro per la blogger e il calciatore, tornati da poche settimane in Italia: «La mamma e il bambino stanno bene», assicura lui. Che poi ringraz ...