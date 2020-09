Tutti a scuola? No, in più di 500 istituti ci sono studenti già a casa (Di lunedì 28 settembre 2020) Circola sui social una vignetta. Rappresenta un genitore che tira un sospiro di sollievo perché è passata un’altra settimana senza che la scuola dei figli abbia chiuso. In effetti il terrore dei genitori in queste settimane è ricevere la chiamata dalla scuola perché il figlio non sta bene e c’è chi l’ha ricevuta. Sono 528 gli istituti in cui si è verificato almeno un caso di positività al Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Circola sui social una vignetta. Rappresenta un genitore che tira un sospiro di sollievo perché è passata un’altra settimana senza che la scuola dei figli abbia chiuso. In effetti il terrore dei genitori in queste settimane è ricevere la chiamata dalla scuola perché il figlio non sta bene e c’è chi l’ha ricevuta. Sono 528 gli istituti in cui si è verificato almeno un caso di positività al Covid.

myrtamerlino : #Ibrahimovic positivo al #Covid19, ma il #Milan gioca come se nulla fosse. Se la stessa cosa fosse successa in una… - CosenzaOfficial : ??? Gli orari dello #Store Ufficiale dove troverete, tra le altre cose, tutti gli articoli per la #scuola griffati… - dayligvht : mia mamma è tornata a lavorare in mensa e io sono sola a casa e questo mi fa stranissimo poi nel mio condominio non… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: Il disastro che l'Azzolina e questo governo hanno fatto con la scuola è sotto gli occhi di tutti. Ma nonostante questo h… - cornea_ana : RT @PaoloPeraino: @dibellagf La sanità e la scuola devono essere soltanto pubbliche e uguali per tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti scuola "Tutti a scuola", edizione 2020, su Rai1 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Concorso straordinario scuola, prova al via il 22 ottobre

La macchina dei concorsi nella scuola riparte. La ministra Lucia Azzolina ha definito il calendario delle prove concorsuali da 78mila posti. Si parte il 22 ottobre con la selezione straordinaria ...

Dermatite atopica e COVID-19: le difficoltà dei pazienti

Mario Picozza, Presidente ANDeA, è intervenuto durante il recente webinar “Dermatite atopica, tra rischio COVID e necessità di cure. Strategie per la fase II”.

La macchina dei concorsi nella scuola riparte. La ministra Lucia Azzolina ha definito il calendario delle prove concorsuali da 78mila posti. Si parte il 22 ottobre con la selezione straordinaria ...Mario Picozza, Presidente ANDeA, è intervenuto durante il recente webinar “Dermatite atopica, tra rischio COVID e necessità di cure. Strategie per la fase II”.