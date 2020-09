Tuchel: «Icardi? Bene i due gol, ma può ancora migliorare» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Thomas Tuchel ha parlato al termine della vittoria contro il Reims Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato al termine della vittoria in casa del Reims per 2-0; arrivata grazie alla doppietta di Mauro Icardi. «Era necessario che Icardi segnasse. Era passato troppo tempo. Ha lavorato duro in settimana e meritava di partire titolare. Sappiamo che le ultime gare non erano state buone, ma per un attaccante la cosa più importante è fare gol. È un Bene che abbia segnato due gol, due gol decisivi, ma avrebbe potuto segnare anche di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Thomasha parlato al termine della vittoria contro il Reims Thomas, allenatore del Psg, ha parlato al termine della vittoria in casa del Reims per 2-0; arrivata grazie alla doppietta di Mauro. «Era necessario chesegnasse. Era passato troppo tempo. Ha lavorato duro in settimana e meritava di partire titolare. Sappiamo che le ultime gare non erano state buone, ma per un attaccante la cosa più importante è fare gol. È unche abbia segnato due gol, due gol decisivi, ma avrebbe potuto segnare anche di più». Leggi su Calcionews24.com

L'allenatore del Psg Thomas Tuchel ha parlato al termine della vittoria per 2-0 contro il Reims, grazie alla doppietta di Mauro Icardi ...

