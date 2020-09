Trovato cadavere | 40enne in tuta sportiva | corpo con diverse coltellate (Di lunedì 28 settembre 2020) Lungo un tratto del fiume Arno che scorre nel Pisano Trovato cadavere di un uomo in tenuta da jogging. Si indaga su identità e movente. A Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, Trovato cadavere nei pressi dell’Arno. La vittima ha sui 40 anni e sul suo corpo ci sono segni di diversi colpi di … L'articolo Trovato cadavere 40enne in tuta sportiva corpo con diverse coltellate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 settembre 2020) Lungo un tratto del fiume Arno che scorre nel Pisanodi un uomo in tenuta da jogging. Si indaga su identità e movente. A Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa,nei pressi dell’Arno. La vittima ha sui 40 anni e sul suoci sono segni di diversi colpi di … L'articoloinconè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaStampa : Trovato nell’Adda il cadavere di Hafsa. Finisce la ricerca disperata del padre - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il cadavere di un uomo è stato trovato nella tarda mattinata di ieri in aperta campagna, a pochi passi dall'argine dell'… - RADIOBRUNO1 : E' giallo per il ritrovamento, ieri pomeriggio, del cadavere di un uomo #Pisa #omicidio #28settembre #RadioBruno - StreetNews24 : Ritrovato da un passante in aperta campagna nel comune di Castelfranco di Sotto (Pisa), a pochi passi dall'argine.… - zazoomblog : Esplode la tv in casa: muore 88enne. Il cadavere di Angela trovato dalla figlia - #Esplode #casa: #muore #88enne. -