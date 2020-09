S’è fatta notte, ‘c’è tempo per…’ Maurizio Costanzo su Rai 1: le nuove puntate (Di lunedì 28 settembre 2020) Torna nella seconda serata del lunedì S’è fatta notte, lo spazio di Maurizio Costanzo su Rai 1. Si riparte questa sera, lunedì 28 settembre, a mezzanotte e mezza: diciamo che l’appuntamento è fissato nella notte tra lunedì e martedì, subito dopo Porta a Porta di Bruno Vespa. Nuovo ciclo di puntate, quindi, per S’è fatta notte, che non cambia la sua natura né la sua struttura, quella di una intervista/chiacchierata con un personaggio tv. Per il debutto Maurizio Costanzo ospita Anna Falchi, tornata questa estate in tv con un appuntamento quotidiano nel daytime di Rai 1: è stata infatti alla conduzione di C’è ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) Torna nella seconda serata del lunedì S’è, lo spazio disu Rai 1. Si riparte questa sera, lunedì 28 settembre, a mezzae mezza: diciamo che l’appuntamento è fissato nellatra lunedì e martedì, subito dopo Porta a Porta di Bruno Vespa. Nuovo ciclo di, quindi, per S’è, che non cambia la sua natura né la sua struttura, quella di una intervista/chiacchierata con un personaggio tv. Per il debuttoospita Anna Falchi, tornata questa estate in tv con un appuntamento quotidiano nel daytime di Rai 1: è stata infatti alla conduzione di C’è ...

