(Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante la pioggia e la condizione di precarietà generata dal coronavirus, genitori e bambini sperano in un un nuovo inizio nel primo giorno di scuola. Andrà tutto bene se le regole...

ComuneNapoli : Domani confermata la chiusura di parchi e cimiteri cittadini mentre le scuole saranno aperte (comunicato stampa)… - mattinodinapoli : Scuole aperte a Napoli tra Covid e allerta meteo: «Però che bello tornare in classe» - carmenfuriosa : RT @MadameA02: Rinuncio volentieri agli aperitivi, cene fuori, stadi aperti, discoteche e cinema purché le scuole rimangano aperte. Diamo… - giumassa1946 : RT @MadameA02: Rinuncio volentieri agli aperitivi, cene fuori, stadi aperti, discoteche e cinema purché le scuole rimangano aperte. Diamo… - SartiClaudio : RT @MadameA02: Rinuncio volentieri agli aperitivi, cene fuori, stadi aperti, discoteche e cinema purché le scuole rimangano aperte. Diamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte

Nonostante la pioggia e la condizione di precarietà generata dal coronavirus, genitori e bambini sperano in un un nuovo inizio nel primo giorno di scuola. Andrà tutto bene se le ...E’ tutto pronto per il maxi concorso straordinario destinato ai precari della scuola. Le prove, per lo svolgimento delle quali c’è già una data di avvio, quella del 22 ottobre, saranno rivolte solo a ...