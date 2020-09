San Giorgio del Sannio come Benevento | i locali chiudono a mezzanotte

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn) – Con l’ordinanza n°97, il sindaco di SandelMario Pepe, dispone la chiusura delle attività commerciali per contrastare il diffondersi del Covid-19. L’ordinanza prevede la chiusura dal lunedì al giovedì alle 24:00, mentre dal venerdì alla domenica all’01:00. Di seguito l’ordinanza completa: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

