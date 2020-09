Sampdoria, Keita Balde è positivo al Covid-19 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il neo acquisto della Sampdoria, l’attaccante senegalese Keita Balde, è risultato positivo al Covid-19 dopo i controlli di rito Notizia in aggiornamento Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il neo acquisto della, l’attaccante senegalese, è risultatoal-19 dopo i controlli di rito Notizia in aggiornamento Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Sampdoria, seconda parte di viste per #Keita - MarcoBovicelli : #Sampdoria, ecco #Keita: visite mediche (seconda parte, la prima iniziata ieri) per l’attaccante in arrivo dal… - SkySport : Calciomercato Sampdoria, Keita: visita mediche, poi la firma. VIDEO - it_samp : U.C. #SAMPDORIA, COMUNICATO STAMPA: #Keita trovato leggermente positivo al #Covid_19. - facciologianlu : @sampdoria ci dite qualcosa di keita????? -