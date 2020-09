Ricomincia la scuola: conosci la prima donna laureata? (Di lunedì 28 settembre 2020) La prima donna laureata al mondo è italiana e si chiamava Elena Lucrezia Piscopia Cornaro: vediamo la sua storia. Elena Lucrezia Piscopia Cornaro, laureata in filosofia a Padova nel 1678, è la prima donna al mondo ad ottenere una laurea. Ma vediamo un po’ nel dettaglio questa figura. Nasce a Venezia nel 1646 da una famiglia altrettanto straordinaria. Il padre è un nobile veneziano, grande mecenate ed erede di una delle migliori biblioteche; la madre è una popolana. I due convivono a lungo ed hanno cinque dei loro sette figli prima del matrimonio. Statua di Elena Lucrezia Piscopia Cornaro – credits padovaguide.comLa prima donna laureata e la sua passione per lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Laal mondo è italiana e si chiamava Elena Lucrezia Piscopia Cornaro: vediamo la sua storia. Elena Lucrezia Piscopia Cornaro,in filosofia a Padova nel 1678, è laal mondo ad ottenere una laurea. Ma vediamo un po’ nel dettaglio questa figura. Nasce a Venezia nel 1646 da una famiglia altrettanto straordinaria. Il padre è un nobile veneziano, grande mecenate ed erede di una delle migliori biblioteche; la madre è una popolana. I due convivono a lungo ed hanno cinque dei loro sette figlidel matrimonio. Statua di Elena Lucrezia Piscopia Cornaro – credits padovaguide.comLae la sua passione per lo ...

