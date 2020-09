Pomezia, maltempo: divieto di transito (in caso di strada allagata) per il sottopasso della Pontina, ecco come cambia la viabilità (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ stato istituito un divieto di transito, sosta e fermata del traffico veicolare, regolato da impianto semaforico, nel sottopasso stradale della S.S.148 Pontina, Via Silvio Spaventa a Pomezia, in caso di pioggia e con pericolo di strada allagata. Pomezia, divieto di transito per il sottopasso della vcPontina in Via Silvio Spaventa Al fine di garantire la corretta circolazione stradale e salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini, occorre istituire, sino alla completa soluzione del problema strutturale, apposita segnaletica che inibisca il transito, la sosta e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ stato istituito undi, sosta e fermata del traffico veicolare, regolato da impianto semaforico, nelleS.S.148, Via Silvio Spaventa a, indi pioggia e con pericolo didiper ilvcin Via Silvio Spaventa Al fine di garantire la corretta circolazionele e salvaguardare la sicurezza di tutti i cittadini, occorre istituire, sino alla completa soluzione del problema strutturale, apposita segnaletica che inibisca il, la sosta e la ...

