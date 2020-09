Petra, una scena della terza puntata (Di lunedì 28 settembre 2020) Una scena video della terza puntata di Petra, la serie tv di Sky con Paola Cortellesi nei panni della protagonista. TvBlog. Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) Unavideodi, la serie tv di Sky con Paola Cortellesi nei panniprotagonista. TvBlog.

toysblogit : Petra, una scena della terza puntata - RaiPremium : Alle 21.20 ' KATIE FFORDE- AMICHE PIU' CHE MAI' di F. Thielecke, con H. Richter, R. Nadja, B. Nicholas, R. Petra. E… - invisibleMe84 : #petra su #sky è una serie interessante e la Cortellesi mi piace sempre - petra_petra43 : RT @ApolloVentuno: In quanti non sanno fare una carezza... - ela88795088 : @petra_pil Ma che dispiaciuto , ha detto che se fosse stata sua figlia l avrebbe mandata in collegio , ha ragione è una viziata -