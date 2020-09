Petra | la recensione del terzo episodio | Macabre spedizioni

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ladel, intitolato Messaggeri dell'oscurità, di, la serie Sky Original con Paola Cortellesi nei panni della detective creata da Alicia Giménez-Bartlett. Con ladeldiarriviamo finalmente a parlare del nostropreferito tra quelli andati in onda fin qui del nuovo Sky Original con protagonista Paola Cortellesi: Messaggeri dell'oscurità è tratto dalromanzo dedicato alla detective dall'autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett ed il caso che incarna tutte le potenzialità della serie, bilanciando l'ironia e sagacia dei dialoghi allo sviluppo dei personaggi e ai toni cupi dell'intreccio investigativo. ...

RFS_It : #Bea65 ci parla di un altro episodio di #Petra, il bravo commissario ??????che ormai “non riesce a celare i sentimen… - ParolePelate : Recensione | Petra 1×02 “Giorno da cani” - CineGiornale1 : Petra – La recensione della nuova serie con Paola Cortellesi - TaxiDriversRoma : PETRA la nuova #serietv #Sky con @PaolaCortellesi. La recensione di #GianLorenzoFranzì. - BestMovieItalia : Petra – La recensione della nuova serie con Paola Cortellesi - -

Una clip dall'episodio Messaggeri dell'oscurità, il terzo di Petra, la serie in onda dal 14 settembre su Sky e disponibile anche on demand e su Now TV.Petra verso il gran finale di questa prima stagione. La serie con Paola Cortellesi continua a mietere successi e recensioni ...