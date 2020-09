Milan, senti Hauge: “Vedremo cosa succederà, sarebbe un’occasione fantastica” (Di lunedì 28 settembre 2020) Milan-Bodo/Glimt non verrà ricordata soltanto per il passaggio del turno dei rossoneri. A rubare la scena a San Siro è stato soprattutto Jens Petter Hauge, 20enne norvegese in forza proprio al Bodo/Glimt. A confermare l’interesse del Milan è lo stesso calciatore che all’emittente NRK confessa: “So che ci sono dei contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati e quello che hanno visto anche prima. Vediamo cosa succede – le parole di Hauge -. Il Milan gioca un tipo di calcio in cui potrei divertirmi. È un’occasione fantastica che va presa seriamente in considerazione“. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)-Bodo/Glimt non verrà ricordata soltanto per il passaggio del turno dei rossoneri. A rubare la scena a San Siro è stato soprattutto Jens Petter, 20enne norvegese in forza proprio al Bodo/Glimt. A confermare l’interesse delè lo stesso calciatore che all’emittente NRK confessa: “So che ci sono dei contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati e quello che hanno visto anche prima. Vediamosuccede – le parole di-. Ilgioca un tipo di calcio in cui potrei divertirmi. È un’occasione fantastica che va presa seriamente in considerazione“.

