Manuela Arcuri furiosa con chi accusa Alberto Tarallo: 'Hanno inventato tutto, sono degli irriconoscenti' (Di lunedì 28 settembre 2020) Una delle attrici di punta della Ares Film ha rotto il silenzio difendendo a spada tratta il produttore e il suo grande amico. Ecco che cosa ha detto Manuela Arcuri AresGate: Dagospia continua ad indagare Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, concorrenti del Grande Fratello Vip, hanno ormai creato un vero e proprio polverone. Da semplici ex fidanzati che avevano ancora del rancore tra loro, hanno fatto rivelazioni pesantissime alludendo ad una setta. Dopo aver sentito di suicidi, incidenti, privazioni, minacce, Dagospia è intervenuto. La testata giornalistica di Roberto D'Agostino ha individuato la persona cattiva descritta dai due attori in Alberto Tarallo, capo produttore e sceneggiatore della Ares Film (da qui il nome AresGate). Tuttavia, a Mediaset è arrivata una diffida e l'argomento non ...

