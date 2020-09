Live Non è la D’urso, Vittorio Sgarbi racconta la storia con Franceska Pepe (Di lunedì 28 settembre 2020) Sgarbi ospite della D’Urso Vittorio Sgarbi è stato ospite degli studi di Live Non è la D’Urso per raccontare del suo flirt con la nuova gieffina Franceska Pepe. Leggi anche Grande Fratello Vip: Franceska Pepe chi è, età, carriera, vita privata della concorrente Franceska Pepe è una dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello VIP e potremmo anche definirla come una dei personaggi più vivaci all’interno della Casa. Si è già scontrata con altri vip del reality show come ad esempio Tommaso Zorzi, quasi acerrimi nemici ma al contempo un odi et amo, dato che qualche sera fa Franceska ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 settembre 2020)ospite della D’Ursoè stato ospite degli studi diNon è la D’Urso perre del suo flirt con la nuova gieffina. Leggi anche Grande Fratello Vip:chi è, età, carriera, vita privata della concorrenteè una dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello VIP e potremmo anche definirla come una dei personaggi più vivaci all’interno della Casa. Si è già scontrata con altri vip del reality show come ad esempio Tommaso Zorzi, quasi acerrimi nemici ma al contempo un odi et amo, dato che qualche sera fa...

fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.30 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - ari11__ : RT @Christian91ce: CHIARA FACCHETTI A #LiveNoneLadUrso!! NON È UN’ESERCITAZIONE!! RIPETO: CHIARA FACCHETTI A LIVE NON È LA D’URSO! - BellopedeMatteo : Praticamente Fulvio sta dicendo che i militari non fanno un cazzo dalla mattina alla sera! #LIVE #GFVIP -