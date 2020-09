LisolaStore grande protagonista del GF VIP 2020

Leggi su chedonna

(Di lunedì 28 settembre 2020) A seguito del grandissimo successo avuto in occasione del GF VIP quarta edizione, il marchio di biancheria per la casaè stato scelto come partner ufficiale anche per il GF VIPquinta edizione, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda a partire da settembre. Obiettivo, portare all’interno della casa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it