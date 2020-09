L’Inverno che inizia ad Ottobre. Meteo d’Autunno stravolgerà l’Inverno. I perché (Di lunedì 28 settembre 2020) Le proiezioni che vediamo stamattina sono “folli”. Innanzitutto, iniziamo dal presente: la situazione Meteo vede temperature sotto la media, con la neve che sta scendendo sulle Alpi orientali fin sino i 1000 metri. Per altro, essendovi correnti da nord, la neve cade fitta sopratutto nei versanti esteri. In Svizzera non si ricordano nevicate come quelle avvenute oltre i 1500 metri da 100 anni per settembre. E’ nevicato in alta Baviera, ben oltre le previsioni dei centri Meteo tedeschi che avvertivano gli automobilisti qualche giorno fa. L’Italia è dentro un’area ciclonica tardo autunnale. C’è bel tempo sul Nord Ovest, sottovento alle correnti da nord, mentre c’è maltempo nelle Venezie, anche serio. Ma sono le previsioni a sconcertare abbastanza, con una serie di ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Le proiezioni che vediamo stamattina sono “folli”. Innanzitutto,mo dal presente: la situazionevede temperature sotto la media, con la neve che sta scendendo sulle Alpi orientali fin sino i 1000 metri. Per altro, essendovi correnti da nord, la neve cade fitta sopratutto nei versanti esteri. In Svizzera non si ricordano nevicate come quelle avvenute oltre i 1500 metri da 100 anni per settembre. E’ nevicato in alta Baviera, ben oltre le previsioni dei centritedeschi che avvertivano gli automobilisti qualche giorno fa. L’Italia è dentro un’area ciclonica tardo autunnale. C’è bel tempo sul Nord Ovest, sottovento alle correnti da nord, mentre c’è maltempo nelle Venezie, anche serio. Ma sono le previsioni a sconcertare abbastanza, con una serie di ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a @massimogara -Gli errori del governo nella gestione dei 100 miliardi post… - Claudio12792908 : RT @MunaronLuisella: ADOZIONE DI ?? E STATO ABBANDONATO CIECO, APPENA 5 KG GIOVANE MASCHIETTO DI 1 ANNO E MEZZO, NON CASTRATO SI CERCA FAM… - IoRaffaella : RT @TacciYours: È arrivato l'autunno, Renzi lo aveva previsto e voluto. Un'altra vittoria di IV, ora avanti a lavorare per fare in modo che… - LCignala : RT @TacciYours: È arrivato l'autunno, Renzi lo aveva previsto e voluto. Un'altra vittoria di IV, ora avanti a lavorare per fare in modo che… - Stefano_Lupus : RT @TacciYours: È arrivato l'autunno, Renzi lo aveva previsto e voluto. Un'altra vittoria di IV, ora avanti a lavorare per fare in modo che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inverno che I surfisti che aspettano l’onda perfetta Corriere della Sera