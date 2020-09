Lei non vuole fare le pulizie domestiche, lui la prende a martellate (Di lunedì 28 settembre 2020) Non era la prima volta che era vittima di aggressioni da parte del marito la donna di una paese della Basssa Reggiana che è finita in ospedale dopo che il marito l’avrebbe colpita a martellate. Perché si era rifiutata di fare i lavori domestici L’uomo, un italiano di 52 anni, è stato arrestato ieri sera con l’accusa di lesioni personali aggravate. La moglie, una casalinga di 50 anni, presentava ematomi sul viso e zoppicava per un dolore alla gamba. In ospedale ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Non aveva mai presentato denuncia nonostante non fosse un caso isolato. É stata infatti la figlia della coppia che, dopo che la madre l’ha contattata telefonicamente, ha avvertito i carabinieri. L’uomo dopo l’arresto ha confermato che la lite è nata perché sua moglie non ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Non era la prima volta che era vittima di aggressioni da parte del marito la donna di una paese della Basssa Reggiana che è finita in ospedale dopo che il marito l’avrebbe colpita a. Perché si era rifiutata dii lavori domestici L’uomo, un italiano di 52 anni, è stato arrestato ieri sera con l’accusa di lesioni personali aggravate. La moglie, una casalinga di 50 anni, presentava ematomi sul viso e zoppicava per un dolore alla gamba. In ospedale ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Non aveva mai presentato denuncia nonostante non fosse un caso isolato. É stata infatti la figlia della coppia che, dopo che la madre l’ha contattata telefonicamente, ha avvertito i carabinieri. L’uomo dopo l’arresto ha confermato che la lite è nata perché sua moglie non ...

