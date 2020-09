Juventus, Bonucci su Twitter: “Potevamo fare meglio”. E’ bufera sui social (Di lunedì 28 settembre 2020) Nella partita di ieri sera tra Roma e Juventus sono state parecchie le note negative dalla squadra schierata in campo da Andrea Pirlo. Innanzitutto, alcune scelte sono parecchio discutibili, come ad esempio Juan Cuadrado adattato nel ruolo di terzino sinistro, l’inserimento di Alvaro Morata dal 1′ nonostante sia arrivato a Torino da meno di una settimana e l’impiego di Dejan Kulusevski troppo lontano dalla porta. Inoltre, si registrano passi indietro anche per quanto riguarda le prestazioni di Weston McKennie e Adrien Rabiot. Ma non sono solamente questi giocatori sopra citati ad avere influito sulla opaca prestazione della Juventus vista ieri sera contro la Roma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta in arrivo: ritorno di fiamma improvviso LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Neymar ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nella partita di ieri sera tra Roma esono state parecchie le note negative dalla squadra schierata in campo da Andrea Pirlo. Innanzitutto, alcune scelte sono parecchio discutibili, come ad esempio Juan Cuadrado adattato nel ruolo di terzino sinistro, l’inserimento di Alvaro Morata dal 1′ nonostante sia arrivato a Torino da meno di una settimana e l’impiego di Dejan Kulusevski troppo lontano dalla porta. Inoltre, si registrano passi indietro anche per quanto riguarda le prestazioni di Weston McKennie e Adrien Rabiot. Ma non sono solamente questi giocatori sopra citati ad avere influito sulla opaca prestazione dellavista ieri sera contro la Roma. LEGGI ANCHE: Calciomercato, svolta in arrivo: ritorno di fiamma improvviso LEGGI ANCHE: Calciomercato, Neymar ...

