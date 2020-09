Joaquin Phoenix e Rooney Mara, è un maschietto! E l'hanno chiamato River (Di lunedì 28 settembre 2020) Joaquin Phoenix e la compagna Rooney Mara sono diventati genitori. Vista l'abituale riservatezza della coppia di attori, non c'è stato alcun annuncio da parte loro, tuttavia la notizia è ufficiale. Prima ha cominciato a circolare sui social, ma a darne conferma è stato Victor Kossakovsky, regista russo del documentario Gunda, di cui Phoenix è produttore esecutivo. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del documantario, Kossakovsky ha spiegato il motivo dell'assenza di Phoenix: «Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario». Non è stato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 settembre 2020)e la compagnasono diventati genitori. Vista l'abituale riservatezza della coppia di attori, non c'; stato alcun annuncio da parte loro, tuttavia la notizia; ufficiale. Prima ha cominciato a circolare sui social, ma a darne conferma; stato Victor Kossakovsky, regista russo del documentario Gunda, di cui; produttore esecutivo. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del documantario, Kossakovsky ha spiegato il motivo dell'assenza di: «Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome, quindi al momento non può promuovere il documentario». Non; stato ...

