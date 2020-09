Imprese femminili, il gap di genere resta altissimo. Il punto nell’ultima newsletter dell’Associazione Progetto Donne e Futuro (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia le Imprese femminili restano lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poche, fa notare l’ultima newsletter dell’Associazione Progetto Donne e Futuro Onlus, guidata dalla parlamentare Cristina Rossello (FI, nella foto). E forse è meglio dire pochissime se si considera il gran numero di agevolazioni ed incentivi disponibili. Senza contare che molte di queste Imprese sono partite Iva di Donne solo parzialmente autonome nel rapporto di lavoro. GLI UOMINI SALDI AL COMANDO. Premesso che seguendo lo schema di Unioncamere si definisce femminile una società di capitali la cui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia leno lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poche, fa notare l’ultimadell’AssociazioneOnlus, guidata dalla parlamentare Cristina Rossello (FI, nella foto). E forse è meglio dire pochissime se si considera il gran numero di agevolazioni ed incentivi disponibili. Senza contare che molte di questesono partite Iva disolo parzialmente autonome nel rapporto di lavoro. GLI UOMINI SALDI AL COMANDO. Premesso che seguendo lo schema di Unioncamere si definisce femminile una società di capitali la cui ...

Imprese femminili in Italia, tra "gender pay gap" e potenziale inespresso: meno di un terzo delle… Il Fatto Quotidiano Imprese femminili, il gap di genere resta altissimo. Il punto nell'ultima newsletter dell'Associazione Progetto Donne e Futuro

In Italia le imprese femminili restano lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poc ...

In Italia le imprese femminili restano lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poc ...