Il sacrificio necessario per vivere il cambiamento (Di lunedì 28 settembre 2020) Ci sono libri che seguono percorsi inconsueti, strani destini, fino a garantirsi una seconda possibilità di esistenza. È il caso di La parte del fuoco, primo, e finora unico, vero romanzo di Marco Rovelli che uscito una prima volta nel 2012, scomparve subito dopo dagli scaffali delle librerie a causa della improvvisa chiusura della casa editrice. E oggi, finalmente, rinasce a nuova vita grazie alle edizioni TerraRossa (pp. 164, euro 15) che lo ripubblicano dopo una revisione che ha modificato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 28 settembre 2020) Ci sono libri che seguono percorsi inconsueti, strani destini, fino a garantirsi una seconda possibilità di esistenza. È il caso di La parte del fuoco, primo, e finora unico, vero romanzo di Marco Rovelli che uscito una prima volta nel 2012, scomparve subito dopo dagli scaffali delle librerie a causa della improvvisa chiusura della casa editrice. E oggi, finalmente, rinasce a nuova vita grazie alle edizioni TerraRossa (pp. 164, euro 15) che lo ripubblicano dopo una revisione che ha modificato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

JohnRain81 : @bubu1958 Questa mancanza di buon senso c'era anche ai tempi della Spagnola. Cmq, poco importa. Visto che il virus… - OstelloRiva : La Ponale chiusa per lavori stop di sei mesi, ma sarà «un sacrificio necessario - UunistaU : @RAFALOCA1 @MMmarco0 Quindi dobbiamo rassegnarci ad avere almeno 600 morti ogni milione. nessun altra soluzione. Ne… - La63321605 : @francescocrott2 @GagliardoneS Ma perché non te ne vai a vivere lí, fenomeno? Saresti uno di quelli per cui quel gr… - ArmandiIvo : @Mixky96485872 @Signorasinasce Tuttavia é un sacrificio necessario, visto che sono animali tanto cari ai 'padroni' al regime! -

Ultime Notizie dalla rete : sacrificio necessario La Ponale chiusa per lavori stop di sei mesi, ma sarà «un sacrificio necessario» l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Il Tribunale di Torre Annunziata ricorda il sacrificio dell'avvocatessa turca Timtik

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, la locale Camera Penale e il Comitato delle Pari Opportunità si sono riuniti per commemorare Ebru Timtik ...

La comunità Sri Lankese a Napoli: «Suarez? No alle scorciatoie ma studio e sacrifici»

«Studiamo, frequentiamo le scuole e facciamo sacrifici per superare gli esami». Dhammika, parla bene l’italiano e non nasconde gli sforzi e il grande impegno necessari per ...

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, la locale Camera Penale e il Comitato delle Pari Opportunità si sono riuniti per commemorare Ebru Timtik ...«Studiamo, frequentiamo le scuole e facciamo sacrifici per superare gli esami». Dhammika, parla bene l’italiano e non nasconde gli sforzi e il grande impegno necessari per ...