Il Codacons denuncia Chiara Ferragni: il motivo (Di lunedì 28 settembre 2020) Continua lo scontro Codacons-Ferragnez. Dopo le schermaglie di pochi mesi fa sulla piattaforma utilizzata dalla coppia più famosa d'Italia dove destinare i fondi ricavati dalla raccolta fondi a favore degli ospedali milanesi utili alla lotta contro il coronavirus, l'associazione che si batte a favore dei diritti dei consumatori ha attaccato l'influencer per una foto postata su Instagram. Chiara Ferragni, infatti, è stata immortalata nelle vesti della Madonna. Uno scatto di Vanity Fair che la moglie di Fedez ha pubblicato anche sul suo profilo personale, scatendando la protesta del Codacons. "Sfrutta la figura della Madonna a scopo commerciale" "Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché ...

