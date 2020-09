Google Messaggi abbraccerà presto una funzione molto utile (Di lunedì 28 settembre 2020) Il teardown della versione 6.7 di Google Messaggi svela che l'azienda sta lavorando alla cancellazione automatica degli SMS OTP dopo 24 ore L'articolo Google Messaggi abbraccerà presto una funzione molto utile proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 28 settembre 2020) Il teardown della versione 6.7 disvela che l'azienda sta lavorando alla cancellazione automatica degli SMS OTP dopo 24 ore L'articoloabbracceràunaproviene da TuttoAndroid.

Il teardown della versione 6.7 di Google Messaggi svela che l'azienda sta lavorando alla cancellazione automatica degli SMS OTP dopo 24 ore ...

Delayed phishing: cos’è, perché esiste e come evitarlo

Il delayed phishing è un tentativo di portare la vittima su un sito dannoso o falso utilizzando una tecnica nota come Post-Delivery Weaponized URL. Ecco come funziona e come si può combatterlo.

