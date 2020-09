Gli italiani vanno via di casa dopo i 30 anni. In Svezia a 17 e mezzo (Di lunedì 28 settembre 2020) A che età gli italiani vanno via da casa? Non prima dei 30. In Svezia il distacco dalla famiglia di origine arriva a 17 anni e mezzo. ROMA – A che età gli italiani vanno via da casa? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, i giovani non lasciano le proprie famiglie di origine fino a 30 anni. Si tratta di uno dei dati peggiori nell’intera Europa (solo Slovacchia e Croazia dietro il nostro Paese) mentre i più precoci sono gli svedesi con una età media di 17,8 anni. Una differenza importante dovuta principalmente alle politiche di welfare per i nostri giovani e al mercato del lavoro. In Italia la disoccupazione giovanile è molto alta e ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) A che età glivia da? Non prima dei 30. Inil distacco dalla famiglia di origine arriva a 17. ROMA – A che età glivia da? Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, i giovani non lasciano le proprie famiglie di origine fino a 30. Si tratta di uno dei dati peggiori nell’intera Europa (solo Slovacchia e Croazia dietro il nostro Paese) mentre i più precoci sono gli svedesi con una età media di 17,8. Una differenza importante dovuta principalmente alle politiche di welfare per i nostri giovani e al mercato del lavoro. In Italia la disoccupazione giovanile è molto alta e ...

Perché gli italiani non vanno via da casa prima dei 30 anni e gli svedesi a 17 e mezzo

Assemblea di Confindustria: in 4 punti la posta in gioco

A Roma il presidente Carlo Bonomi presenta le proposte degli industriali per lo sviluppo. In sala il presidente del Consiglio Conte e il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli.

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

