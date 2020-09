Fognini-Kukushkin in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Fabio Fognini fa il suo esordio al Roland Garros 2020 contro Michail Kukushkin. Il ligure è alla caccia della forma migliore dopo il lungo stop: ad Amburgo si è sbloccato, ora proverà a farlo anche in un torneo dello Slam. L’incontro andrà in scena oggi, lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 11.00: diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e annessi approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Fabiofa il suo esordio alcontro Michail. Il ligure è alla caccia della forma migliore dopo il lungo stop: ad Amburgo si è sbloccato, ora proverà a farlo anche in un torneo dello Slam. L’incontro andrà in scena, lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 11.00:televisiva proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn), con livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale e annessi approfondimenti post-match.

