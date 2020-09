Elisa Isoardi | il messaggio fa pensare i fan | impossibile trattenere l’emozione

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 settembre 2020)non sta passando un anno semplice, ma trova sempre il modo per sorridere e strappare un sorriso al pubblico che tanto la ama. Ecco le sue parole emozionanti.(Fonte foto: Getty Images)Sul profilo Instagram diè apparso unche ha molto colpito i suoi follower, al punto daa stento l’emozione. La conduttrice ha voluto dire la sua in merito all’esibizione di sabato sera a Ballando Con Le Stelle, dove si è trovata per la prima volta sul palco da sola. Raimondo Todaro è stato infatti ricoverato di appendicite la scorsa settimana e non è ancora chiaro quello che sarà il suo futuro all’interno dello show, per questo ...