Elezioni Usa, la più brava su instagram? Alexandria Ocasio-Cortez (Di lunedì 28 settembre 2020) Piaccia o meno, su instagram è la migliore politica al mondo. Alexandria Ocasio-Cortez ha trovato la sua ricetta perfetta mischiando tre ingredienti: racconto delle sue umili origini; rivendicazione della sua femminilità; adozione di format video perfetti per il social. C'è Alexandria che si mette il rossetto, Alexandria che balla, Alexandria che fa la live dalla cucina di casa sua. Tanto basta, semplice eppure curatissimo, veloce eppure raffinatissimo, per farle raggiungere una community da 6,4 milioni di follower sul social (di cui 3 milioni guadagnati solo nell'ultimo anno). Per capirci, quasi il doppio della community del potenziale prossimo presidente Joe Biden (3,6 milioni). Praticamente, una rete Tv.Leggi la Rubrica "The Lob"30 anni, origini ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) Piaccia o meno, suè la migliore politica al mondo.ha trovato la sua ricetta perfetta mischiando tre ingredienti: racconto delle sue umili origini; rivendicazione della sua femminilità; adozione di format video perfetti per il social. C'èche si mette il rossetto,che balla,che fa la live dalla cucina di casa sua. Tanto basta, semplice eppure curatissimo, veloce eppure raffinatissimo, per farle raggiungere una community da 6,4 milioni di follower sul social (di cui 3 milioni guadagnati solo nell'ultimo anno). Per capirci, quasi il doppio della community del potenziale prossimo presidente Joe Biden (3,6 milioni). Praticamente, una rete Tv.Leggi la Rubrica "The Lob"30 anni, origini ...

