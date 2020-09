É nato River | il primo figlio di Joaquin Phoenix | il nome è un omaggio al fratello

(Di lunedì 28 settembre 2020) Si chiama, proprio come ildel protagonista di Joker, morto di overdose a soli 23 anni A dare l'annuncio nella tarda serata di domenica il regista russo Victor Kossakovsky. Ancora nessun commento da parte della coppia

ZURIGO - Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono diventati genitori. Non è stata la coppia - molto riservata - a dare l'annuncio, ma il regista di "Gunda" Viktor Kossakovsky (del quale il premio Oscar è pr ...Per la coppia, da sempre riservatissima, nessuno annuncio social. Il nome del bambino è un omaggio commosso al fratello di Joacquin, tragicamente morto per overdose la sera di Halloween del 1993.