Daria Bignardi intervista Elena Ferrante | «Il mondo si muove»

(Di lunedì 28 settembre 2020) Quando Francesco Vezzoli, direttore di questo numero, mi ha chiesto di intervistare Elena Ferrante, gli ho detto la verità: «Non c’è autrice che vorrei conoscere meglio, ma sono in ansia perché lunedì inizio un programma in radio (Radio Capital, ogni mattina alle dieci, ndr) e venerdì devo consegnare il libro nuovo, insomma, proprio questa settimana si sovrappongono due cose importanti, non ho un momento, mentre per intervistare una come lei mi serve tutto il tempo necessario, non posso, accidenti». Francesco, che come tutti gli artisti è un po’ magico, mi ha risposto l’unica cosa che poteva farmi cambiare idea, ha finto di aver letto in vita sua solo un libro, il mio primo: Non vi lascerò orfani.