Covid, Gori: "In 6 mesi 6mila accessi a Servizi Sociali, 65% per la prima volta" (Di lunedì 28 settembre 2020) Bergamo, 28 settembre 2020 - "Tra marzo e agosto gli accessi all'Unità di crisi dei Servizi Sociali del Comune di Bergamo sono stati 6.000. Il 65% da persone che per la prima volta vi si rivolgevano. ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) Bergamo, 28 settembre 2020 - "Tra marzo e agosto gliall'Unità di crisi deidel Comune di Bergamo sono stati 6.000. Il 65% da persone che per lavi si rivolgevano. ...

